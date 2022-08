Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer trots op Schotse ploeg die Europees weer z’n mannetje staat Smet op succes Van Bronckhorst: ’Die buschauffeur raakte in paniek’

Giovanni Van Bronckhorst viert de overwinning op PSV met de meegereisde fans uit Schotland. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Giovanni van Bronckhorst kan voorlopig niet meer stuk bij Rangers FC. De voormalige trainer van Feyenoord kende vorig seizoen een goede entree bij de Schotse topclub met de bekerwinst en het bereiken van de Europa League-finale en heeft daar nu de vurig verlangde Champions League-kwalificatie aan toegevoegd. Rangers FC zal dit seizoen voor het eerst sinds 2010 actief zijn tussen de Europese elite in de groepsfase en houdt daarmee gelijke tred met Celtic. In het voetbalgekke Glasgow is de vreugde over dat succes groot.