Dick Advocaat: ‘John de Mol zal gelukkig zijn’

Advocaat is een fan van het programma. Hij zegt dat hij zich geen zorgen maakt over het komende seizoen met Genee, Derksen en Van der Gijp. ,,Die drie moeten lekker zichzelf blijven’’, vindt de coach van Feyenoord. Eén ding moeten ze nooit meer doen en dat is een programma vooraf bespreken (zoals met de discussie over racisme, red.). Advocaat zit op de lijn van Johan Derksen. ,,Het is precies wat Johan deze week in de krant vertelde. Niks voorbereiden en laat die mannen daar praten. Geef ze alsjeblieft de vrijheid.’’

Oudste trainer op de bank

Het programma geeft kleur aan de voetbalwereld, waarvan Advocaat inmiddels een eeuwigheid deel uitmaakt. Tijdens de persconferentie in De Kuip werd hem vrijdag verteld dat hij Foppe de Haan voorbij gaat als trainer op de bank van een Eredivisieclub als hij zaterdagavond met Feyenoord tegen PEC Zwolle aantreedt. ,,Ben ik dan de oudste? Vind ik niks speciaals. Heb ik me niet mee beziggehouden’’, aldus Advocaat. ,,Ik ben alleen maar bezig met mijn team, omdat ik hartstikke nieuwsgierig ben hoe dat tevoorschijn komt.’’

Grootste vraag voor de aanhang van Feyenoord is wie er in de spits gaat spelen. Maar daar schept de Hagenaar meteen duidelijkheid in. Dat wordt Nicolai Jørgensen. Hij start. En het ligt aan de speler zelf of hij er in de komende weken ook staat. Spelers selecteren zichzelf. Ik ben blij dat hij eindelijk fit is, dat is hij een tijd niet geweest en dat geeft hij ook zelf toe. Het is nu aan hem om het te laten zien.’’

Bozenik

Achter Jørgensen klopt de jonge Robert Bozenik stevig op de deur. Die zal ook zijn kansen gaan krijgen, maar Advocaat vindt dat de Deen en de Slowaak totaal verschillende spitsen zijn. ,,Er zit een groot leeftijdsverschil tussen beiden. Bozenik komt net kijken, is pas 20 jaar. Jørgens is al international geweest, heeft een kampioenschap hier meegemaakt en ook in hun spel zijn ze erg verschillend. Bozenik moet echt in het zestienmetergebied komen en daar zoveel mogelijk blijven om zijn ding te doen. Hij is het beste voor het doel, daar komen de ballen en als hij scoort krijgt hij nog meer vertrouwen. Daardoor kan hij groeien. Jørgensen komt niet altijd in de ‘zestien’, hij wil meer meevoetballen.’’