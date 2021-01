Ook klap na klap voor Donald Trump in golfwereld

Tiger Woods en Donald Trump in 2013 na het WGC Championship golf. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Waar in de Verenigde Staten een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president in gang wordt gezet, begint de door Donald Trump oh zo geliefde golfwereld zich ook steeds meer tegen hem te keren. Eerst kwamen de Amerikaanse golfautoriteiten met het statement dat het USPGA Championship 2022 van zijn golfbaan Bedminster in New Jersey werd afgenomen, om een dag later de mededeling te ontvangen dat Trump’s Turnberry golf resort in Schotland onder zijn naam de organisatie van The Open eveneens kan schudden.