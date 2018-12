Hirscher ook de beste in Adelboden

De 28-jarige Hirscher schreef in Adelboden de reuzenslalom op zijn naam, ondanks een foutje aan het einde van de tweede run. De Oostenrijker verloor op het steilste deel van de piste de controle en gleed even weg, maar hij wist op de been te blijven.

Aan de finish bleek Hirscher, die al de snelste was in de eerste run, nog 0,17 seconde voorsprong over te hebben op de Noor Henrik Kristoffersen. Hij vierde zijn zesde wereldbekerzege van dit seizoen en zijn 51e in totaal. De Oostenrijker won eerder al de reuzenslaloms in Beaver Creek en Alta Badia en de slaloms in Val d'Isère, Madonna di Campiglio en Zagreb. In het algemene wereldbekerklassement leidt Hirscher met 774 punten, Kristoffersen volgt met 660. De Nederlandse skiër Maarten Meiners viel in Adelboden al tijdens de eerste run uit.

Hirscher gaat komende maand als topfavoriet op beide onderdelen naar de Olympische Spelen in Pyeongchang. Na het zilver op de slalom bij Sotsji 2014 hoopt de topskiër in Zuid-Korea dan eindelijk zijn eerste olympische titel te veroveren.