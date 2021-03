KNVB en Oranje wijzen naar Amnesty: ’Zij zeggen ook: ga juist wél naar Qatar’

,,Ik denk dat het terecht is dat die vraag wordt gesteld”, begon De Boer. „We weten allemaal wat er is gebeurd en misschien nog steeds gaande is. Iedereen weet dat dat niet goed is. Daar zijn we het allemaal over eens.”

„De KNVB was het direct al oneens met toewijzing aan Qatar, met voorzitter Michael van Praag destijds voorop. Nu zeven jaar later spelen we ons eerste kwalificatieduel. Ik denk dat we, mits we ons kwalificeren, juist heen moeten gaan om het probleem op die manier zo goed mogelijk onder de aandacht proberen te brengen. Dat is op dit moment een veel beter idee. Amnesty staat daar ook achter. Zij zeggen ook: ga juist wél heen, zodat er verandering komt.”

„Als staf en spelersgroep snappen wij dat het een delicate kwestie is”, gaat De Boer verder. „Laten we het hopen dat we de situatie kunnen veranderen door er samen met andere landen over te praten.”

Een boycot ziet De Boer niet zitten. „Ik denk dat dit een beter idee is. Maar iedereen heeft zijn eigen mening, dat mag. Wij staan hiervoor.”

Wijnaldum vertelde dat spelen in Qatar ook binnen de spelersgroep een issue is geweest. ,,We hebben er over gesproken, omdat het een groot onderwerp is. We waren allemaal van mening dat, mochten we ons kwalificeren, we heen moeten gaan om ze een grotere impact hebben.”

Het is nog te vroeg om te zetten hoe de selectie dat concreet kan doen, vindt Wijnaldum. „Als we met andere federaties een plan maken is dat beter, maar dat is nu nog heel moeilijk, omdat we pas aan het begin van de kwalificatie staan.”

Wijnaldum benadrukte tot slot dat Oranje niet hoofdverantwoordelijk is in deze kwestie. „Het is niet zo dat wij ervoor hebben gekozen om in Qatar te gaan voetballen.”