Feyenoord op tandvlees verder in de beker

Marcos Senesi redt Feyenoord in de slotfase tegen SC Cambuur (1-2). Ⓒ BSR Agency

LEEUWARDEN - Feyenoord vervolgt zijn weg in het bekertoernooi na een zege op eerstedivisionist SC Cambuur, die met hangen en wurgen tot stand kwam. Het was de Argentijnse zomeraankoop Marcos Senesi die drie minuten voor tijd de winnende goal maakte: 1-2. De nipte nederlaag was sneu voor het dappere en goed voetballende SC Cambuur, dat dicht bij een stunt was.