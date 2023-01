Fraaie eerste profzege Marijn van den Berg na ’bizarre aankomst’

Van den Berg bleef na 158,6 kilometer de Brit Ethan Vernon en Biniam Girmay uit Eritrea voor in de massasprint.

De sprintploegen haalden in de laatste kilometers de Duitser Nils Politt bij. In de natte en bochtige aankomst positioneerde Van den Berg zich vervolgens goed en wist zo Vernon en Girmay, die de sprint van te ver moest aangaan, makkelijk voor te blijven.

’Dat is mijn kracht’

Voor de in De Meern geboren wielrenner is het de eerste profzege. Van den Berg rijdt sinds vorig jaar bij de ploeg van teambaas Jonathan Vaughters, nadat hij eerder was uitgekomen voor Metec en de opleidingsploeg van Groupama-FDJ.

„Mijn eerste overwinning als prof, hopelijk volgen er nog meer”, zei Van den Berg na zijn zege. „Ik werd perfect gebracht en hoefde het alleen af te maken.” De wielrenner zei niet echt een sprinter te zijn voor de grote massasprints. „Een lastige wedstrijd, een kleine groep en een sprint, dat is mijn kracht.”

Kritiek op aankomst

De aankomst van de Trofeo Ses Salines-Alcúdia was op zijn zachtst gezegd vreemd. De aankomst lag amper vijftig meter na een scherpe bocht zodat de renners op het natte wegdek niet meer tot een echte sprint kwamen.

„We hebben niet gesprint, in de toekomst moet men die weghalen, zeker op dit natte wegdek”, zei de Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty op CyclingPro.net . „Sprinten was er niet bij, we moesten eerst naar links en dan naar rechts. Over mijn vorm ben ik wel tevreden.”

Ook Ethan Vernon van Soudal-Quick Step vond de aankomst maar niets. „ Ik denk dat het gevaarlijk is om zo’n bocht te hebben vijftig meter voor de aankomst. Ik had zeker de benen om te winnen als de streep verder had gelegen. Het was geen echte sprint, het ging er gewoon over wie het meeste grip had in de laatste bocht.”