Donald Trump en Barack Obama geschokt na dood Kobe Bryant

„Er zijn berichten dat basketbalgrootheid Kobe Bryant en drie anderen om het leven zijn gekomen bij een helikoptercrash. Dat is verschrikkelijk nieuws”, twittert Trump. Ook zijn vrouw Melania heeft gereageerd. „Rust in vrede”, schrijft ze onder meer.

Ook voormalig president Barack Obama sprak op Twitter zijn medeleven uit over de basketballegende en een van zijn dochters. „Kobe was een legende op het veld”, aldus Obama. „Gianna verliezen is nog meer hartverscheurend voor ons als ouders. Michelle en ik sturen liefde en gebeden naar Vanessa en de hele familie Bryant op een zwarte dag.”

Obama en Bryant hebben elkaar ontmoet. Zo zijn er foto’s dat Obama van Bryant een shirt ontvangt met op de achterzijde het rugnummer 1 en de naam van Obama.

Bryant kwam zondagochtend om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Calabasas. Hij geldt als één van de beste basketballers ooit. Bryant veroverde vijf titels in de NBA met Los Angeles Lakers. Hij is de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de NBA, met 33.643 punten. In 2016 zette hij een punt achter zijn basketballoopbaan.

Bekijk ook: Basketbalster Kobe Bryant overleden bij helikopterongeluk

Bekijk ook: Sportwereld ontzet na plotselinge dood Kobe Bryant

Bekijk ook: Basketbalster Kobe Bryant overleden bij helikopterongeluk