UFC-vechter sluit perfect jaar af met knock-out vanuit benarde positie

Holland nam in de Apex Arena in Las Vegas op tegen Ronaldo ’Jacare’ Souza. De Amerikaan lag al snel op zijn rug tegen de Braziliaans grondexpert, maar vanuit benarde positie wist hij alsnog af te rekenen met zijn 13 jaar oudere tegenstander. Met zijn rug op het canvas deelde hij een verwoestende stoot uit, waardoor Souza was gezien.

Hoe uniek de prestatie van Holland is, bewijzen de statistieken. Trail Blazer, zoals de bijnaam van de MMA-vechter luidt, is pas de tweede vechter in de geschiedenis van de UFC die een opponent vanuit onderpositie sterretjes laat zien.

De als 15e gerangschikte Holland rekende eerder dit jaar al af collega-middengewicht met Anthony Hernandez (mei), Joaquin Buckley (augustus), Darren Stewart (september) en Charlie Ontiveros (november). De Nigeriaanse-Nieuw-Zeelander Israel Adesanya, in het verleden ook actief bij kickboksorganisatie Glory, is de regerend kampioen in de divisie tot 84 kilogram.

„Ik ben heel blij met dit jaar”, aldus Holland. „Het was fantastisch, maar dit is slechts het begin. Online las ik dat mensen vonden dat ik niet genoeg topvechters heb verslagen. Dus laat ik volgend jaar hetzelfde doen als dit jaar, maar dan tegen betere opponenten. Dan kan niemand meer iets zeggen.”

Holland laat zich inspireren door Kobe Bryant en diens winnaarsmentaliteit, die de overleden basketballer ook wel mamba mentality noemde. ,,Die instelling moet ik zien vast te houden”, aldus Holland. „Ik heb dit jaar records gebroken en dat wil ik blijven doen. Als ik nu al blij zou zijn, betekent het dat er geen ruimte meer zou zijn voor groei.”

Resultaten

In Las Vegas vonden zaterdag meerdere interessante partijen plaats. Tony Ferguson, voormalig interim-kampioen in de lichtgewichtdivisie, verloor van Charles Oliveira. Oud-kampioen zwaargewicht Junior dos Santos moest zijn meerdere erkennen in Cyril Gane.

Het titelgevecht tussen vlieggewicht-kampioen Deiveson Figueiredo en uitdager Brandon Moreno eindigde onbeslist, waardoor eerstgenoemde zijn titel mag behouden.