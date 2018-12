Monfils naar eindzege in Doha

De nummer 46 van de wereld, die met een wildcard mee deed, was in de finale op het hardcourt in Doha te sterk voor de twintigjarige Rus Andrei Roeblev: 6-2 6-3. De 31-jarige Monfils vierde zijn zevende toernooizege, de zesde op hardcourt.

De atletische tennisser uit Parijs had vrijdag een vrije doortocht gekregen naar de eindstrijd. Monfils zou het in de halve finale opnemen tegen de als eerste geplaatste Dominic Thiem, maar de Oostenrijker meldde zich ziek af. De talentvolle Roeblev, die afgelopen jaar in Umag zijn eerste ATP-titel pakte, bereikte de finale met winst op de Argentijn Guido Pella.