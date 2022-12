Premium Het beste van De Telegraaf

’Erkenning voor het hun aangedane leed’ Silooy: ’Ook Indische en Molukse gemeenschap verdienen publieke excuses van de Nederlandse staat’

Een trotse Sonny Silooy met zijn boek naast de trofeeën die hij met Ajax won. „Ik hield van grappen en grollen, maar op het veld werkte ik hard en was ik plichtsgetrouw.” Ⓒ Pro Shots

ZAANDAM - Met gemengde gevoelens zag voormalig Ajax-speler Sonny Silooy de publiekelijk uitgesproken excuses van premier Mark Rutte vanwege het Nederlandse slavernijverleden. Vanzelfsprekend konden de excuses zijn volledige goedkeuring wegdragen. Tegelijkertijd kwam het verleden van zijn Molukse opa en oma naar boven en dat van zijn vader en z’n vier tantes. Zij ontvluchtten in 1951 Indonesië omdat het na de zelfstandigheid van het land niet langer veilig was daar voor het gezin Silooy. Z’n opa was sergeant en vocht mee met het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) aan de zijde van de Nederlanders.