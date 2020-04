Oude WK-rivalen slaan handen ineen in strijd tegen corona

Falcão nam onlangs samen zijn voormalige teamgenoten van het WK 1982, onder wie Zico, Junior en Leandro, een videoboodschap op. Ze vroegen daarin om geld te doneren voor hulp aan de dichtbevolkte favela’s in de grote steden van hun land. De oud-internationals hebben inmiddels zo’n 800.000 euro binnen.

Falcão, die jarenlang in Italië speelde bij AS Roma, schakelde zijn oude teamgenoot Bruno Conti in om hulp te krijgen. Conti nam een vergelijkbaar filmpje op waarin zijn medespelers van het WK 1982 aan het woord komen, onder wie Giuseppe Bergomi, Claudio Gentile en Paolo Rossi, de spits die drie scoorde in het beslissende duel met Brazilië (3-2). „Italië en Brazilië waren rivalen op het veld, maar we trekken nu samen op tegen het coronavirus”, zo luidt de boodschap van hun oproep om geld te doneren.

De Italianen hielden het Brazilië van onder anderen Zico en Sócrates uit de halve finales. De ’Azzurri’ pakten in Spanje de wereldtitel door West-Duitsland in de eindstrijd met 3-1 te verslaan.