Jorien ter Mors Ⓒ ANP

HAMAR - Met haar slechtste eindklassering op een WK sprint van het ijs stappen en toch dichtbij de gemoedstoestand ’zielsgelukkig’ komen. In het geval van Jorien ter Mors, die in het Vikingskipet van Hamar als nummer 7 in de ranking werd afgestreept, was het meer dan waar. „Wat ben ik blij met waar ik nu sta.” Het voelde bijna aan als lentekriebels.