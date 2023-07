Bora-hansgrohe moet shirtjes wisselen in Tour

Bora-hansgrohe wilde de tiende deelname aan de Ronde van Frankrijk vieren door de namen van alle Bora-renners uit de laatste tien edities in het shirt te verwerken. De groene kleur van het shirt werd tevens iets lichter gemaakt, terwijl de zwarte en rode elementen verdwenen.

Door de aanpassingen leek de outfit te veel op de groene puntentrui, die dit jaar juist wat donkerder is dan in het verleden. De ASO had Bora wel toestemming gegeven om het shirt in de eerste etappe te dragen.