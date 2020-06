Video: Van Kalmthout achteraan na crash in training bij IndyCar-debuut

De Hoofddorper, in dienst van Ed Carpenter Racing, reed te laag over de beruchte oval in Texas en knalde vervolgens de muur in. Zijn team wacht nu de taak om de auto van de Nederlander, die door de crash de broodnodige tijd verloor om data te verzamelen, tijdig te repareren. De kwalificatie staat zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd op het programma. Drie uur later wacht de race. Van Kalmthout miste de kwalificatie, omdat zijn auto nog niet klaar was. Hij zal tijdens de race dus achteraan starten.

Van Kalmthout, die in Amerika rijdt onder de naam VeeKay, erkende na afloop van de crash zelf dat hij een rookie mistake had gemaakt. Hij werd uit voorzorg naar het medische centrum gebracht voor een check, maar hij bleek ongedeerd. Even later spinde ook Van Kalmthouts teamgenoot (en teambaas) Ed Carpenter in de training aan het einde van bocht vier. De schade aan diens auto leek mee te vallen.

Het rijden op ovals, waar IndyCar-auto’s snelheden kunnen behalen van ver boven de 350 kilometer per uur, is vrij nieuw voor de jonge coureur. Eerder dit jaar legde hij op dezelfde Texas Motor Speedway wel een zogeheten rookietest af.