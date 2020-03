Doemreeks kost trainer Cagliari de kop

De club van het eiland Sardinië staat in de Serie A weliswaar zonder degradatiezorgen op de elfde plaats, met uitzicht op de posities die recht geven op Europees voetbal, maar de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken hebben geleid tot het ontslag van Maran. De laatste zege van Cagliari dateert van begin december.

De ploeg van Maran won toen twee keer achter elkaar van Sampdoria, met 4-3 in de competitie en met 2-1 in de beker. Daarna volgden zeven nederlagen en vier remises in de Serie A en uitschakeling in de Coppa Italia door Internazionale (4-1). Zondag verloor Cagliari met 4-3 van AS Roma. De 56-jarige Maran werkte sinds de zomer van 2018 bij de club van onder anderen Gastón Pereiro (ex-PSV), Ragnar Klavan (ex-AZ) en Radja Nainggolan.