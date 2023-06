Eindhoven-keeper Bertrams (30) stopt abrupt: ’Ik heb de heupen van iemand van 70’

„Bij elke trap tegen een bal voel ik mijn heup. Ik kreeg er een jaar of vijf, zes geleden voor het eerst echt last van en ik snap eigenlijk niet hoe ik daarna nog een aantal keren door medische keuringen ben gekomen”, aldus Bertrams in het Eindhovens Dagblad.

„Ik hield zoveel van deze sport, dat ik mijn problemen heb onderschat. Wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, kan namelijk helemaal niet en zou een normaal mens nooit doen. Ik heb roofbouw op mezelf gepleegd en kon al jaren geen wedstrijd meer zonder pijnstillers spelen”, vervolgt hij.

Lichaam is op

„Mijn lichaam is gewoon helemaal op en vorige week brak ik in mijn laatste wedstrijd ook nog mijn kaak. De beslissing om te stoppen was daarvoor al genomen. Ik ben net dertig, maar heb inmiddels de heupen van een man van over de zeventig. Het wordt nu serieus gevaarlijk om door te gaan.”

Bertrams doorliep de jeugdopleiding van PSV. Na twee seizoenen bij Jong PSV tekende hij bij Willem II, maar bij de Tilburgers speelde hij geen enkele wedstrijd. Hij verhuisde naar NAC Breda en stond daarna ook nog onder contract bij onder meer MVV, FC Groningen en PEC Zwolle. Sinds 2021 kwam hij uit voor FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie.