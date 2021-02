Feyenoord verliest in Alkmaar van AZ dankzij ontketende Boadu

En dat AZ de drie punten in eigen huis zou houden, daar zag het toch lange tijd niet naar uit. Zeker voor rust niet, toen de Rotterdammers 45 prima minuten afwerkten. Daarin kwam de formatie van Dick Advocaat zelfs twee keer op voorsprong.

Snelle 0-1

De eerste keer in de openingsfase, toen Marcos Senesi een ragfijne voorzet van Steven Berghuis bij de tweede paal binnenkopte. Een kwartier later trok AZ de stand weer gelijk, nadat Calvin Stengs Myron Boadu de diepte instuurde. Er leek weinig te halen voor de spits, maar zijn door Senesi van richting veranderde schot was doelman Justin Bijlow te machtig.

De goalie was weer fit genoeg om onder de Rotterdamse lat plaats te nemen en zag hoe zijn collega aan de overkant mede debet was aan het feit dat Feyenoord opnieuw aan de leiding kwam. Een diepe bal werd door Bruno Martins Indi teruggekopt op Marco Bizot, die juist een paar passen naar de zijkant had gezet. Luis Sinisterra was er als de kippen bij om de bal binnen te glijden.

Prachtassist Wijndal

Een splijtende pass van Owen Wijndal zorgde er echter voor dat beide teams toch met een gelijke stand gingen rusten. De bal van de linksback stelde Boadu in staat de 2-2 binnen te glijden. Zwak uitverdedigen van Feyenoord zorgde er halverwege de tweede helft zelfs voor dat Boadu AZ voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong kon zetten.

En slechte bal van Bijlow op Leroy Fer werd door Fredrik Midtsjø meteen terug richting Boadu gestuurd, die vrij voor Bijlow geen fout maakte. Het betekende de eerste hattrick van de AZ-spits in de Eredivisie. Een benutte penalty van Teun Koopmeiners gaf de zege van AZ niet veel later nog meer glans. Scheidsrechter Björn Kuipers wachtte heel even het voordeel af nadat Fer Wijndal had neergelegd, maar nadat Albert Gudmundsson naast had geschoten ging de bal alsnog op de stip.

Verjaardagscadeau

In het heenduel in De Kuip miste Koopmeiners nog, maar op zijn verjaardag schoot hij feilloos raak. Feyenoord was niet bij machte om nog een slotoffensief te forceren en zakte (door de winst van Vitesse zaterdag) naar de vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie