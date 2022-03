VIDEO Leigh Wood slaat Michael Conlan knock-out en de ring uit

De strijd beide Britten was er sowieso al een die de toeschouwers lang zou heugen. De boksers waren immers al in de twaalfde ronde aan beland. Uiteindelijk moest Conlan het hoofd buigen. Na een paar rake klappen van Wood viel hij - schijnbaar ook vanwege pure uitputting - achterover de ring uit.

Direct ging de zorgen uit naar de naar beneden gevallen Conlan. De Noord-Ier werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar is wel bij kennis. Iets dat hij later in de nacht ook nog op Twitter kenbaar maakte. „Ik ben oké, bedankt voor alle berichten. Ik kom terug. Proficiat aan Leigh en zijn team.” Om vier minuten later te laten zien dat hij ook zijn humor nog had. „Ik wil zeker een rematch”, zo twitterde hij met een knipoog.