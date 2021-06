Brazilië start Copa America met eenvoudige zege, ook Colombia wint

Dat Brazilië niet veel moeite had met de tegenstander, kwam onder andere door het coronavirus dat had huis gehouden binnen de selectie van opponent. Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond, Conmebol, had eerder de limiet op spelers die vervangen kunnen worden, opgeheven.

Mede daardoor kwam Brazilië nooit echt de problemen. Marquinhos had halverwege de eerste helft de eer om de openingstreffer van het toernooi te maken. De verdediger frommelde een hoekschop over de doellijn. Na de pauze werd het 2-0 door Neymar vanaf elf meter. De sterspeler gaf in de slotfase nog de assist op Gabriel Barbosa, die voor de eindstand tekende.

De tweede wedstrijd in de groep is ook al gespeeld. Colombia won met 1-0 van Ecuador dankzij Edwin Cardona. Het vijfde land, Peru, had rust tijdens de eerste speeldag.