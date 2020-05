Bundesliga: Welke Nederlanders komen er zaterdag in actie?

Mainz 05 is de herstart van de Bundesliga niet al te sterk begonnen, met één nederlaag en twee gelijke spelen. De club van Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste en Jeffrey Bruma staat nog maar net boven de degradatiezone. Zaterdagmiddag treft het Nederlandse trio een bekende in Alfred Schreuder, de trainer van Hoffenheim, waar ook Melayro Bogarde - het neefje van oud-Ajacied Winston Bogarde - onder contract staat. De 18-jarige verdediger wacht nog altijd op zijn debuut in het betaalde voetbal.

Davy Klaassen vecht met Werder Bremen tegen degradatie. De club staat op de zeventiende plaats, wat directe degradatie naar de 2. Bundesliga betekent. Het gat naar nummer zestien Fortuna Düsseldorf - die een wedstrijd meer heeft gespeeld - bedraagt vijf punten. Winst is broodnodig voor Klaassen en co, dat moet zien af te rekenen met het kwakkelende Schalke 04.

Hertha BSC bevindt zich in niemandsland. De hoofdstedelingen staan tiende. Europees voetbal lijkt ver uit zicht, maar over degradatie hoeft de club zich weinig zorgen te maken. Javairo Dilrosun heeft het sinds de herstart moeten doen met korte invalbeurten, terwijl Karim Rekik nog aan het herstellen is van een blessure. Er wordt wel verwacht dat Rekik snel weer aansluit. Hertha treft zaterdagmiddag het Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw, die er vanwege een schorsing niet bij zal zijn.

VfL Wolfsburg versus Eintracht Frankfurt is een clash tussen twee lange spitsen met een vergelijkbaar verleden. Wout Weghorst (Wolfsburg) en Bas Dost (Frankfurt) speelden in het verleden allebei voor zowel Emmen als Heracles. Het duo schopte het tevens tot Oranje. Nu staan de goalgetters lijnrecht tegenover elkaar. Of Dost vergezeld wordt door zijn landgenoot Jonathan de Guzman is twijfelachtig. De middenvelder kwam, mede door blessureleed, dit seizoen pas twee keer in actie in de Bundesliga.

De zaterdagmiddag wordt afgesloten door Bayern München. Der Rekordmeister stevent af op de achtste landstitel op rij en heeft zeven punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund. Met zo’n comfortabele voorsprong krijgt Joshua Zirkzee wellicht meer speeltijd van trainer Hansi Flick.

De 29e speelronde in de Bundesliga werd vrijdag al afgetrapt door Bayer Leverkusen en SC Freiburg. De formatie van Peter Bosz, die een basisplaats had ingeruimd voor Daley Sinkgraven, won met 0-1. Bij Freiburg bleef doelman Mark Flekken op de bank.

Speelronde 29

Vrijdag

SC Freiburg - Bayer Leverkusen 0-1

Zaterdag

15.30 uur: Mainz 05 - Hoffenheim

15.30 uur: Schalke 04 - Werder Bremen

15.30 uur: Hertha BSC - FC Augsburg

15.30 uur: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

18.30 uur: Bayern München - Fortuna Düsseldorf

Zondag

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

18.00 uur: SC Paderborn - Borussia Dortmund

Maandag

1. FC Köln - RB Leipzig

