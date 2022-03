Premium Het beste van De Telegraaf

’Wij moeten door blijven ontwikkelen, want zij zullen daar niet blijven staan’ Max Verstappen op zijn hoede: ’Mercedes nooit uitvlakken’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

„Ik denk dat we echt een goede raceauto hebben”, zegt Max Verstappen. Ⓒ EPA

SAKHIR - Natuurlijk had hij liever helemaal vooraan gestaan, maar Max Verstappen maakt in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein een opgewekte indruk. „Ik denk dat we zondag een goede kans maken om te winnen”, aldus de Red Bull-kopman.