Juventus in de herkansing voor weer een Scudetto

Het uitduel donderdagavond met Udinese ging op de valreep met 2-1 verloren. De winnende treffer viel in de extra tijd nadat Matthijs de Ligt de titelhouder vlak voor de rust nog wel op voorsprong had gebracht.

Coach Maurizio Sarri heeft met het wisselvallige Juventus in de laatste vijf wedstrijden in de Serie A slechts één keer gewonnen. Maar omdat de concurrenten Lazio en Internazionale in de slotfase van het seizoen ook veel punten hebben laten liggen heeft Juventus de negende landstitel op rij nog steeds voor het grijpen.

Internazionale heroverde zaterdagavond de tweede plek in de Serioe A. De ploeg van coach Antonio Conte versloeg Genoa met 3-0. Inter profiteerde van de remise op vrijdag van Atalanta Bergamo, de club van Marten de Roon en Hans Hateboer, bij AC Milan (1-1). Daardoor staat de Milanese club weer tweede, op vier punten van koploper Juventus. Atalanta staat op vijf punten van de eerste plaats.

Als Juventus tegen Samporia verzuimt op eigen veld de 36e landstitel veiligstellen, dan hebben De Ligt & co nog twee kansen. Eerst woensdag tegen Cagliari en volgende week zondag tegen AS Roma.

