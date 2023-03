Swiatek tegen Rybakina hard onderuit op Indian Wells, Koolhof bereikt dubbelfinale

De 23-jarige Rybakina versloeg de Poolse Swiatek begin dit jaar op de Australian Open ook al. Toen werd het 6-4 6-4. Rybakina reikte uiteindelijk tot de finale in Melbourne, waarin ze in drie sets verloor van Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland

Diezelfde Sabalenka is ook in Indian Wells haar tegenstandster in de eindstrijd. Sabalenka was in Californië de Griekse Maria Sakkari met 6-2 6-3 de baas. Swiatek en Sakkari stonden vorig jaar in de finale.

Koolhof naar finale

Wesley Koolhof heeft voor het eerst de eindstrijd van het dubbelspeltoernooi van Indian Wells bereikt. De nummer 1 van de wereld was samen met zijn Britse partner Neal Skupski met 6-3 4-6 10-5 te sterk voor Santiago Gonzalez uit Mexico en de Fransman Édouard Roger-Vasselin.

Voor de 33-jarige Koolhof wordt het zijn eerste finale op het masterstoernooi van Indian Wells, dat wordt beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi. Hij reikte er vorig jaar tot de kwartfinales, maar kwam er voorheen nooit verder dan de tweede ronde.

In de eindstrijd nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië. Zij waren in twee tiebreaks te sterk voor John Isner en Jack Sock.

Koolhof en Skupski mikken op hun eerste titel van het jaar. Vorig jaar wonnen ze liefst zeven toernooien, waaronder drie masterstoernooien.