Joshua Zirkzee staat met belangrijke treffer aan basis zege Bologna

Bekijk hieronder het doelpunt van de Nederlander.

Bologna won de wedstrijd dankzij Giovanni Fabbian, die in de 89e minuut scoorde. Naast Zirkzee deed ook verdediger Sam Beukema de hele wedstrijd mee bij Bologna. De Zweed Jesper Karlsson, die net als Beukema deze zomer van AZ naar Bologna ging, werd kort voor het winnende doelpunt gewisseld. Oussama El Azzouzi viel in de 84e minuut in.

Bologna heeft na drie wedstrijden 4 punten.

Koopmeiners en De Roon

Atalanta heeft de thuiswedstrijd tegen Monza in de Italiaanse voetbalcompetitie overtuigend gewonnen. Het werd 3-0 voor het elftal van coach Gian Piero Gasperini.

Oranje-internationals Teun Koopmeiners en Marten de Roon hadden allebei een basisplaats bij Atalanta. Zij zagen de Braziliaan Ederson Silva de score in de 35e minuut openen. De deze zomer van West Ham United gekochte spits Gianluca Scamacca, die eerder ook uitkwam voor Jong PSV en PEC Zwolle, nam de tweede en derde treffer voor zijn rekening.

Bakker valt in

Verdediger Mitchel Bakker viel een kwartier voor tijd in bij Atalanta, dat na drie duels 6 punten heeft.

Regerend kampioen Napoli verloor in eigen stadion van Lazio, een van de tegenstanders van Feyenoord in het hoofdtoernooi van de Champions League: 1-2. Voor Napoli betekende dat het eerste puntenverlies in dit nog prille seizoen. Voor Lazio was het juist de eerste zege.