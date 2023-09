Joshua Zirkzee staat met belangrijke treffer aan basis zege Bologna

Bekijk hieronder het doelpunt van de Nederlander.

Bekijk ook: Sven Mislintat teruggefloten over komst Joshua Zirkzee

Bologna won de wedstrijd dankzij Giovanni Fabbian, die in de 89e minuut scoorde. Naast Zirkzee deed ook verdediger Sam Beukema de hele wedstrijd mee bij Bologna. De Zweed Jesper Karlsson, die net als Beukema deze zomer van AZ naar Bologna ging, werd kort voor het winnende doelpunt gewisseld. Oussama El Azzouzi viel in de 84e minuut in.

Bologna heeft na drie wedstrijden 4 punten.