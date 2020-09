Per oktober experiment met meer publiek in Eredivisie

Beelden van een duel van Feyenoord in De Kuip Ⓒ ANP/HH

Per oktober gaat er in de Eredivisie en Eerste Divisie geëxperimenteerd worden met meer toeschouwers bij wedstrijden. Dat heeft Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, gezegd in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken.