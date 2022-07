Dronken TT Assen-winnaar Bagnaia verliest macht over stuur op Ibiza

Bagnaia zijn alcoholpromillage lag echter boven de wettelijke limiet, zo verklaarde hij dinsdagavond.

„Ik verliet in de nacht van maandag op dinsdag de discotheek om 3 uur in de ochtend. Ik kwam aan bij een rotonde, toen ik plotseling met mijn voorwielen in een greppel belandde, zonder daarbij andere voertuigen of personen te betrekken”, deelde hij mee. De 25-jarige Italiaan vierde op het Spaanse eiland zijn overwinning tijdens de TT Assen op 26 juni.

Excuus Bagnaia

„De uitgevoerde alcoholtest door de politie toonde aan dat ik te veel gedronken had”, ging de coureur van Ducati verder. Hij bood ook zijn excuses aan voor ’een ernstige onvoorzichtigheid die nooit had mogen gebeuren’.

Volgens de lokale pers had Bagnaia 0,87 mg alcohol per liter uitgeademde lucht in zijn bloed, terwijl de limiet op 0,25 mg ligt.

Zo goed als niet-drinker

De „zo goed als niet-drinker” verzekerde „zijn lesje geleerd te hebben” en maande zijn volgers op sociale media aan „niet achter het stuur te kruipen als je gedronken hebt.”

De vicewereldkampioen van 2021, in het zog van de Fransman Fabio Quartararo, staat voorlopig vierde in de WK-tussenstand van dit seizoen. Het kampioenschap hervat op 7 augustus in Groot-Brittannië.

Bron: Het Nieuwsblad