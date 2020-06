Sport Kort: Primoz Roglic kan 21 juni al koersen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Roglic kan 21 juni al koersen

15:10 Primoz Roglic kan op 21 juni al zijn eerste echte koers van het jaar rijden. De Sloveense wielerbond heeft voor die dag de nationale kampioenschappen op de weg uitgeschreven. Slovenië is daarmee het enige Europese land dat in de coronacrisis zijn titelstrijd op de geplande datum kan laten doorgaan.

Roglic, de renner van Jumbo-Visma die vorig jaar de Ronde van Spanje won, komt naar verwachting aan de start, evenals Tadej Podagacar (Team Emirates), vorig jaar winnaar van drie etappes in de Vuelta en derde in de eindstand.

Paardensport: Eventingruiters naar Duitsland

10.15 uur: Nederlandse ruiters doen dit weekeinde voor het eerst mee aan een internationale wedstrijd sinds de uitbraak van het coronavirus in maart ook de paardensport volledig stillegde. Ze moeten wel de grens over naar Duitsland.

In Westerstede vindt van 11 tot en met 14 juni de eerste eventingwedstrijd na de coronapauze plaats. Mara van de Ven, Sophie Postma, Lois Joosse en Noor Kuilboer, alle vier afkomstig uit de Nederlandse selectie, staan aan de start van de discipline die bestaat uit een dressuurproef, een springparcours en een cross.

Drie amazones reizen naar het Zuid-Duitse Buch voor een endurance, een langeafstandsrace door de natuur. Carmen Römer-Theunissen en Angela Jonkman rijden de 120 kilometer, Myerea Erckens is de Nederlandse deelnemer in de wedstrijd over 100 kilometer.

Algemeen Ook Australië opent stadions weer voor publiek

08.39 uur: Australië staat op het punt toeschouwers weer toe te laten bij sportwedstrijden. De regering van de staat South Australia keurde dinsdag goed dat er meer dan 2000 fans komend weekeinde welkom zijn in het stadion van Adelaide bij een wedstrijd in de populaire sport Australian Rules. „Voetballen met publiek is terug in South Australia”, zei premier Steven Marshall van de staat. In Australië zijn al meer dan een week geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld en het aantal besmettingen is gedaald naar minder dan twintig per dag.

Buurland Nieuw-Zeeland vierde maandag al de overwinning op het coronavirus met het loslaten van de beperkingen die gelden in de sportstadions. Bij de wedstrijden komend weekeinde in het profrugby zijn toeschouwers weer welkom en de stadions mogen hun volle capaciteit benutten. „We zijn trots en dankbaar dat we als eerste professionele sportcompetitie in de wereld het voorrecht hebben onze teams weer te laten spelen voor volle tribunes”, sprak directeur Mark Robinson van de Nieuw-Zeelandse rugbybond.

Voetbal: Transferperiode Italië voetbal schuift op naar najaar

07.47 uur: De zomerse transferperiode in het Italiaanse voetbal schuift op naar het najaar, twee maanden later dan gebruikelijk. De Italiaanse voetbalfederatie heeft besloten pas na 1 september de aan- en verkoop van voetballers toe te staan. De transferperiode eindigt op 5 oktober.

De verschuiving heeft alles te maken met de coronacrisis. Op 9 maart viel de Serie A stil met nog twaalf speelronden te gaan. De competitie wordt nu op 20 juni hervat en zal pas in augustus worden beëindigd, mits besmettingen met het coronavirus uitblijven.

Normaal loopt de zomerse transferperiode in de meeste Europese landen van 1 juli tot en met 31 augustus. Door de coronacrisis is echter alles anders: sommige landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben het seizoen vroegtijdig beëindigd en andere landen hebben gekozen voor een herstart na een coronapauze van ongeveer drie maanden. Daardoor schuift voor die landen het begin van de zomerse transfertermijn op, totdat de competitie is uitgespeeld.

De zomerse transferperiode in het Nederlandse profvoetbal zal dit jaar uit twee delen bestaan. De eerste overschrijvingsperiode is nu van 1 juli tot en met 21 juli. Later wordt bepaald wanneer de tweede fase, van negen weken, ingaat. De wereldvoetbalbond FIFA heeft een verzoek van de KNVB tot aanpassing ingewilligd.

In Frankrijk is maandag de transferperiode ingegaan, maar alleen voor binnenlandse transfers.

Voetbal: Brazilië heeft geen trek meer in WK vrouwen 2023

07.31 uur: Brazilië is geen kandidaat meer voor het organiseren van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. De regering van het Zuid-Amerikaanse land wil niet financieel garant staan voor het evenement, omdat de coronacrisis de economie zwaar heeft getroffen, meldde de Braziliaanse voetbalbond CBF. Brazilië zal nu Colombia, de andere Zuid-Amerikaanse kandidaat, steunen.

„Vanwege de fiscale en economische bezuinigingen als gevolg van de coronapandemie, vindt de regering het niet verstandig de door de wereldvoetbalbond FIFA gevraagde financiële garanties te ondertekenen”, luidde een verklaring van de CBF.

Met het terugtrekken van Brazilië blijven nu Colombia, Japan en de combinatie Australië/Nieuw-Zeeland over als de kanshebbers het toernooi te organiseren in 2023. Het vorige WK voor vrouwen was in 2019. Het Nederlands vrouwenelftal bereikte de finale, maar verloor die van de Verenigde Staten.