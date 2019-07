Groenewegen grijpt naast ritzege in Tour

Groenewegen werd door lead out-mannen Mike Teunissen en Wout Van Aert mooi naar voren gebracht, maar kwam wel te snel helemaal vooraan te zitten. Daarom moest hij bijna van kop af sprinten en kon Ewan er met een laatste krachtsinspanning overheen komen. Voor de Australische coureur is het zijn eerste Tourzege.

Zoals verwacht ontstond er al vrij snel een kopgroep van vluchters. Anthony Perez, Lilian Calmejane, Stéphane Rossetto en Aimé De Gendt mochten van het peloton wegrijden, maar werd niet geheel verrassend tientallen kilometers voor de finish ingehaald. Behalve De Gendt, die het tot 4 kilometer voor de streep wist vol te houden, maar werd ingehaald door een jagend peloton.

Wel was er een valpartij zo’n dertig kilometer voor het einde. Niki Terpstra kwam onder andere hard ten val en moest niet veel later zelfs opgeven. De 34-jarige Terpstra kwam dit voorjaar ook al zwaar ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en werd toen met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon vervolgens niet starten in Parijs-Roubaix. Terpstra won beide klassiekers in zijn carrière.

Ook Cees Bol en Sebastian Langeveld lagen op de grond. Klassementsrenners Nairo Quintana en Richie Porte zaten niet voorin het pak en raakten hierdoor achterop. Later konden ze alsnog weer bij het peloton aansluiten.

