Oranje Leeuwinnen zetten dankzij prachtgoal grote stap richting kwartfinale EK

Parsons stond woensdagavond voor een flinke puzzel. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Zweden (1-1) kreeg Oranje met het geblesseerd uitvallen van Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen al een aantal flinke klappen te verwerken. Een dag later testte sterspeelster Jackie Groenen positief op het coronavirus. Tot overmaat van ramp bleek dinsdag dat ook Vivianne Miedema de onzichtbare vijand onder de leden heeft.

Voor Nouwen, Groenen en Miedema zit het toernooi er nog niet definitief op, maar de schouderblessure van Van Veenendaal is dusdanig erg dat zij inmiddels terug in Nederland is. FC Twente-keeper Daphne van Domselaar startte tegen Portugal daarom onder de lat. De andere vervangers waren Marisa Olislagers, Damaris Egurrola en Lineth Beerensteyn.

Snel op rozen

Al na vijf minuten spelen kreeg Oranje een flinke waarschuwing van de Portugezen. Ana Borges dacht haar land op voorsprong te schieten, maar tot opluchting bij iedereen aan Nederlandse kant werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. Nederland was wel wakker geschud, want amper twee minuten later was het Oranje dat scoorde. Egurrola verlengde een hoekschop van Sherida Spitse met het hoofd: 1-0.

De goal gaf Oranje vleugels. De Leeuwinnen gingen nadrukkelijk op jacht naar een tweede doelpunt en na een kwartier stond de 2-0 dan ook op het scorebord. Stefanie van der Gragt gooide met gevaar voor eigen leven haar hoofd tegen de bal en zag het leer in de goal verdwijnen. De verdediger kreeg wel een flinke trap in haar gezicht, maar kon met een pleister in het gezicht gelukkig verder.

Oranje leek na de 2-0 op rozen te zitten, maar zag Portugal nog langszij komen. Uiteindelijk won Oranje met 3-2. Ⓒ PROSHOTS

Voorsprong in rook op

Tien minuten voor rust maakte Portugal de aansluitingstreffer. Scheidsrechter Martincic werd door de VAR naar de kant geroepen, nadat Dominique Janssen op de voet tikte van Diana Silva. Na lang kijken legde Martincic de bal op de stip. Carole Costa faalde niet en klopte Van Domselaar vanaf elf meter: 2-1.

Direct na rust kreeg Nederland een flinke klap te verwerken, nadat Silva voor de gelijkmaker tekende. Oranje moest dus helemaal opnieuw beginnen, maar leek razendsnel te antwoorden via Jill Roord. De goal ging tot afgrijzen van Nederland niet door. De VAR had er weer veel tijd voor nodig, maar concludeerde dat Beerensteyn buitenspel stond.

Prachtige knal

Toch kwam de zo gehoopte overwinning er voor Oranje nog wel. Van de Donk tekende met een schitterende knal voor de bevrijdende 3-2. In de verre bovenhoek liet ze Pereira compleet kansloos, waardoor Oranje woensdagavond een grote stap heeft gezet richting de kwartfinale van het EK.

Nederland sluit de poulefase zondag om 18.00 uur af met de wedstrijd tegen Zwitserland en heeft aan een gelijkspel genoeg om door te gaan.

Bekijk hier alle uitslagen, standen en het volledige schema van het EK vrouwenvoetbal