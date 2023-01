Rybakina treft Sabalenka in finale Australian Open

Rybakina maakte het in de tweede set bij 5-3 af op haar tweede wedstrijdpunt, op de opslag van Azarenka, die een backhand in het net sloeg. De Kazachse had bij 5-2 nog nagelaten het duel uit te serveren.

In de eerste set forceerde Azarenka bij 2-2 als eerste speelster een break, maar ze leverde vervolgens direct haar servicegame in. Rybakina liep uit naar 5-3 en kreeg bij die stand een setpunt, dat door Azarenka werd weggewerkt met een fraaie forehandpassing. Azarenka wist uiteindelijk nog een tiebreak af te dwingen, maar daarin was de onverstoorbaar ogende Rybakina de betere.

Hoofd schudden

In de tweede set liep Rybakina, die negen aces sloeg, uit naar 3-1 en uiteindelijk 5-2. De teleurgestelde Azarenka schudde het hoofd en leek verslagen, maar ze wist zowaar nog een servicegame van Rybakina te winnen. In de daaropvolgende game ging het alsnog mis voor de mondiale nummer 24.

Zaterdag staat Rybakina in de finale tegenover Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Reactie Rybakina

„Ik ga er vooral heel erg van genieten, want het is geweldig om voor dit publiek te spelen. Mijn familie is er ook vanaf het begin bij en ze helpen me soms te ontspannen en even niet aan tennis te denken. Ik ga knokken tot het einde en hoop natuurlijk dat ik de wedstrijd weet te winnen”, zei de stralende Rybakina, die ’pas’ drie WTA-titels heeft veroverd. Vorig jaar was ze op Wimbledon in de finale in drie sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (3-6 6-2 6-2).

De 33 jaar oude Azarenka, die in de vorige ronde de als derde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula had uitgeschakeld, hoopte in Melbourne haar derde grandslamtitel te veroveren. In 2012 en 2013 was ze de beste op de Australian Open.

Sabalenka op Australian Open voor het eerst naar grandslamfinale

Aryna Sabalenka heeft zich op de Australian Open voor het eerst verzekerd van een plek in de finale van een grandslamtoernooi. De 24-jarige tennisster uit Wit-Rusland versloeg bij de laatste vier de Poolse Magda Linette, de verrassing van het vrouwentoernooi, met 7-6 (1) 6-2.

Na ruim anderhalf uur maakte Sabalenka het af op haar vierde wedstrijdpunt. Bij 5-1 had ze al drie matchpoints onbenut gelaten in de servicegame van Linette, maar bij 5-2 besliste de Wit-Russische het alsnog. Ze besloot het duel met een sterke forehand, die de Poolse te machtig was.

33 winners

Sabalenka kwam in totaal tot 33 winners, aanzienlijk meer dan haar taaie opponente, die slechts 9 winners produceerde. De finaliste plaatste drie servicebreaks en stond maar één keer haar opslag af, direct in de openingsgame. „Ik begon niet echt goed, maar nadat ik terug had gebroken heb ik mijn ritme gevonden. Ik ben er vol voor blijven gaan”, aldus de nummer 5 van de wereld.

De 24-jarige Sabalenka stond al drie keer eerder in de halve eindstrijd van een grand slam, maar telkens verloor ze. In 2021 was ze zowel op Wimbledon als de US Open halvefinaliste en ook vorig jaar reikte ze tot de laatste vier op de US Open.

Finale

Zaterdag neemt de als vijfde geplaatste Sabalenka het dus op tegen Rybakina uit Kazachstan. „Ze speelt superagressief en heeft al eens in een finale gestaan. Die ervaring heeft ze dus al. Ik hoop dat het spelen van de dubbelfinale in 2021 mij gaat helpen”, aldus Sabalenka.

De 30 jaar oude Linette had eerder in het toernooi opzien gebaard, onder meer door in de vierde ronde de Franse outsider Caroline Garcia uit te schakelen. Linette is de nummer 45 van de wereld.