Denzel Dumfries: ’Goeie boost voor mij en Daley na kritiek’

,,Ik was gefocust. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen. We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad afgelopen tijd. Dit is een goeie boost voor ons beiden, voor ons als wingbacks”, liet Dumfries weten in gesprek met de NOS.

In de rust stond Oranje al met met 2-0 voor, maar in de kleedkamer was Van Gaal toen niet alleen maar positief. De bondscoach zette de boel even op scherp. ,,Jazeker was de bondscoach kritisch. Hij zei dat we wel wat meer druk op de bal konden zitten. Daarin waren we soms te passief”, legde Dumfries uit.

Compact

Blind toonde zich vooral positief na afloop. ,,We hebben het strijdplan vandaag heel mooi uitgevoerd. Ik weet niet of het ooit is voorgekomen dat beide wingbacks elkaar een assist hebben gegeven. We stonden heel compact. Hun centrale verdedigers hadden het daarmee heel moeilijk.”

In de kwartfinales wacht komende vrijdag Argentinië of Australië. ,,Ik hoop dat we die reeks nog drie wedstrijden kunnen voortzetten. Dan is het heel mooi.”