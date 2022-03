FOTO’S Prachtig afscheid Kramer en Wüst in vol Thialf

Het afscheid van de twee sporters die jarenlang het schaatsen hebben gedomineerd, werd geopend door minister-president Mark Rutte. Hij had mooie woorden voor de twee. „Beste Sven en Ireen, als je met alleen je voornaam door het leven kan, ben je heel groot. Jullie waren samen het gezicht van een tijdperk. Ik wil jullie namens heel Nederland enorm bedanken.”

Minister-president Mark Rutte had mooie woorden voor Wüst en Kramer. Ⓒ ANP/HH

Onder toeziend oog van de koninklijke familie kwamen ook Humberto Tan, Stef Bos en Dolf Jansen, Claudia de Breij het podium op. Daarna was het de beurt aan Louis van Gaal. De bondscoach had een mooie speech in petto voor Wüst en Kramer. „Het is verrassend dat ik hier sta. Als groot sportliefhebber, schaatsfan en trotse Nederlander heb ik vaak voor de tv gezeten. Ik vergeleek rondetijden als klein kind op pen en papier. Ik kende veel iconen, maar hier zitten échte sporticonen.”

Koning Willem-Alexander en kroonprinses Amalia waren aanwezig bij het bijzondere afscheid. Ⓒ ANP/HH

Jan Smit zong ’You’ve got a friend in me’ en ondertussen werden er emotionele videoboodschappen afgespeeld. Ard Schenk had niet veel later ook een gigantische verrassing in petto: „Ik wens jullie een mooie cooling-down de komende jaren. Namens de hele schaatswereld krijgen jullie een cadeau: een erkenning zoals jullie voor eeuwig zichtbaar zullen blijven.” Daarna werd bekend dat beide sporthelden een eigen bocht krijgen in ’hun’ Thialf. De Noord-bocht wordt naar Wüst vernoemd, de zuid-bocht naar Kramer.

Ook familie en vrienden spraken videoboodschappen in. Ⓒ ANP/HH

Tot slot kwamen vrienden en familie het podium op om het bijzondere moment mee te vieren. Daarna was het woord aan de twee iconen zelf die allebei diep onder de indruk waren. „Ik ben ontroerd”, zei Wüst. „Het was een fantastische dag. In een vol Thialf een 1500 meter schaatsen, een mooier afscheid kan ik niet bedenken. En dan nu dit. Thialf is al die jaren fantastisch geweest. Ik heb volop genoten en zou het zo weer over doen.”

Op prachtige wijze is er zaterdagmiddag afscheid genomen van Sven Kramer en Ireen Wüst. Ⓒ ANP/HH

Kramer zei dat hij niet wist wat hij kon verwachten. „Dit heeft iedere verwachting overtroffen. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Tijdens de laatste ronde van Wüst en Kramer werden er allemaal knuffels op het ijs gegooid. Ⓒ ANP/HH

Na een prachtig afscheid was het écht tijd voor hun allerlaatste ronde door Thialf, terwijl Dinand Woesthoff nog een keer zijn nummer ’Legendary Lane’ voor de twee zong.