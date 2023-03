Bournemouth boekt sensationele zege op het Liverpool van Van Dijk en Gakpo

En dan te bedenken, dat Liverpool de heenwedstrijd op Anfield tegen Bournemouth nog met 9-0 had gewonnen. Het blijft een seizoen van ups and downs voor Klopp en de zijnen.

Virgil van Dijk kopte na amper vijf minuten spelen al bijna de 0-1 binnen, maar keeper Neto bracht redding. Dango Ouattara had echter aan de andere kant Bournemouth op voorsprong moeten zetten toen hij alleen op doelman Alisson Becker afging, maar zich vergiste in zijn eigen snelheid en niet alleen de Braziliaanse sluitpost, maar ook zichzelf daardoor een beetje voorbij liep. Zijn poging strandde in het zijnet, maar daar kwamen The Reds heel goed weg.

Cody Gakpo dacht na 13 minuten vervolgens de 0-1 te maken, maar de aanvaller stond buitenspel. Bournemouth, dat strijdt tegen degradatie, kwam aan de overkant na 28 minuten wel op voorsprong. Halfslachtig ingrijpen door de Liverpool-verdediging werd door Philip Billing afgestraft: 1-0.

Strafschop Salah

Van Dijk en co ontsnapten aan meer hierna. Elke diepe bal achter de verdediging zorgde voor gevaar. Vijf minuten voor rust kreeg de Oranje-aanvoerder zijn tweede kopkans van de wedstrijd, maar zijn inzet eindigde naast. Na de theepauze schudde invaller Jota enkele verdedigers van zich af, maar Neto redde.

Liverpool drong aan en dat resulteerde uiteindelijk in minuut 70 in een strafschop. Maar het werd geen 1-1, want Salah krulde de penalty...naast.

Goede reeks

In de slotfase probeerde Liverpool het nog wel, maar kreeg vooral Bournemouth de kansen via de counter. Ook aan die kant van het veld viel geen goal meer en dus bleef het 1-0. Daar kon ook Gakpo met een pegel in de 95e minuut niets meer aan veranderen.

Van Dijk speelde de hele wedstrijd voor Liverpool, net als Gakpo. Nummer 5 Liverpool was bezig aan een goede serie en had sinds 4 februari niet meer verloren in de competitie. Vorig weekend werd het nog 7-0 tegen Manchester United. Liverpool reist nu af naar Madrid voor de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Real won de eerste wedstrijd met 5-2.

Bournemouth stond voorafgaand aan deze speelronde laatste in de Premier League, maar steeg naar de zestiende plek.

Tottenham klopt Nottingham (3-1) en loopt weg bij Liverpool

Tottenham Hotspur heeft in de strijd om deelname aan de Champions League goede zaken gedaan in de Premier League. De Londenaren waren in eigen stadion met 3-1 te sterk voor Nottingham Forest en profiteerden daarmee optimaal van de nederlaag van Liverpool eerder op zaterdag bij Bournemouth (1-0).

Harry Kane maakte de eerste twee doelpunten voor Tottenham en staat nu in de competitie op twintig treffers. De spits heeft nu in zes seizoenen in de Premier League twintig keer of vaker gescoord. Alleen Alan Shearer (zeven keer) en Sergio Agüero (zes keer) lukte dat ook.

Son Heung-min nam na rust het derde doelpunt van Tottenham voor zijn rekening. De Nederlander Arnaut Danjuma, die ontbreekt in de vorige week vrijgegeven voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende interlandperiode, bleef bij de thuisploeg op de bank zitten. Nottingham scoorde in de 81e minuut via Joe Worrall tegen en André Ayew miste diep in blessuretijd nog een strafschop.

De Spurs staan op de vierde plaats met nu 6 punten voorsprong op Liverpool, dat een duel minder speelde. De eerste vier clubs plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.