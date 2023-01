Robin Frijns van intensive care: ’Ik verging van de pijn’

Frijns (31) viel zaterdag tijdens de openingsrace van het negende Formule E-seizoen, de volledig elektrische klasse van de FIA, al in de eerste ronde uit nadat hij op voorligger Norman Nato knalde. Zijn team ABT Cupra dacht eerst dat het ’slechts’ om een gebroken pols ging.

„Maar ik heb niet alleen mijn linkerpols gebroken, maar ook vier breuken in mijn hand”, zegt Frijns. „Ik verging echt van de pijn. Gelukkig ben ik nu van de intensive care af en krijg ik pijnstillers, maar de pijn is zeker nog niet verdwenen. Het is flink afzien.”

Bot stak uit hand

Hoelang zijn herstel in beslag gaat nemen is nog onbekend, maar Frijns zal voorlopig uit de roulatie liggen. „Het bot stak uit mijn hand, geen pretje”, aldus de Limburger, met gevoel voor understatement. „Dit is zeker de zwaarste blessure in mijn carrière. En hopelijk blijft het hier ook gelijk maar bij.”

Frijns begon in Mexico-Stad aan zijn zevende seizoen in de Formule E, waarin hij tot dusver twee races won. In 2021 was hij met Team WRT de snelste tijdens de prestigieuze 24 Uur van Le Mans in de LMP2-klasse. In het verleden werd hij ook kampioen in onder meer de Formule Renault 3.5 Series.