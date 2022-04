Spaanse media: ’Wanhoop geworteld in Frenkie de Jong’

Voetbal

Maurice Steijn tegen wil en dank al vroeg Kasteelheer

Sparta Rotterdam heeft Maurice Steijn bereid gevonden om per direct aan de slag te gaan na het opstappen van trainer Henk Fraser. De Hagenaar was al vastgelegd voor volgend seizoen en gaat nu proberen Sparta in de Eredivisie te houden. Boukhari en Rijsdijk gaan hem assisteren.