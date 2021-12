Premium Het beste van De Telegraaf

’Maar mensen moeten niet boos worden op ons’ Circuitontwerper Jarno Zaffelli: ’Mercedes in het voordeel in Abu Dhabi’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen verkent met zijn engineers het Yas Marina Circuit. Ⓒ ANP/HH

ABU DHABI - Circuitontwerper Jarno Zaffelli had in september blauwe schouders van alle complimenten die hij kreeg vanwege zijn aanpassingen aan het circuit in Zandvoort, met alleen al die twee veelbesproken kombochten. Maar of de fans van Max Verstappen in Abu Dhabi ook zo blij zijn met de goedlachse Italiaan valt nog te bezien…