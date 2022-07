Rafael Nadal trekt zich geblesseerd terug, Kyrgios in finale Wimbledon

Hij zei tijdens een persconferentie de hele dag te hebben zitten dubben over zijn beslissing. „Als ik doorga, wordt het alleen maar erger. Ik heb deze beslissing gemaakt omdat ik onder deze omstandigheden geen twee duels op een rij kan winnen.”

„Ik ben erg verdrietig”, vervolgde de Spanjaard. „Zoals iedereen gisteren al heeft gezien heb ik veel pijn. Ik heb er de hele dag over nagedacht, maar het heeft gewoon geen zin om te spelen. Ik moest deze keuze maken, want op deze manier kan ik geen wedstrijd winnen.”

Nadal lijkt daarbij ook te kijken naar de lange termijn. „Het belangrijkste is dat ik gelukkig ben. Dat telt meer dan welke titel ook. Ik kan niet riskeren om straks twee tot drie maanden aan de kant te staan.”

Finale voor Kyrgios

Door de opgave van Nadal staat Kyrgios voor de eerste keer in zijn loopbaan in de finale van een grandslam-toernooi. In de andere halve finale staat Cameron Norrie tegenover titelverdediger Djokovic, die Wimbledon voor de zevende keer wil winnen..

Nadal was nog in de race voor het Kalender Grand Slam. Eerder dit jaar had hij de Australian Open en Roland Garros op zijn naam geschreven. De Mallorcaan heeft 22 grandslam-titels gewonnen. Twee meer dan zowel Roger Federer als Novak Djokovic.

In zijn kwartfinale tegen Taylor Fritz werd woensdag al duidelijk dat Nadal veel hinder ondervond van zijn blessure. Op ongelooflijke wijze versloeg hij de Amerikaan toch, maar een dag later moet de 22-voudig grandslam-kampioen het toernooi dus toch verlaten.