Club Brugge bevestigt: FC Groningen-revelatie Bjorn Meijer naar Belgische topclub

Nadat biedingen van 3,5 en 4,5 miljoen waren afgewezen door FC Groningen, werden beide clubs het vorige week al eens geworden over een transfersom van 6 miljoen euro. Een fors bedrag voor een speler met slechts 20 duels ervaring op het hoogste niveau, maar Club Brugge ziet in de 19-jarige Meijer, die dit seizoen zijn doorbraak heeft beleefd, de linksback van de toekomst.

Meijer, gescout bij het plaatselijke VV Helpman en zelf opgeleid, is pas na de winterstop een vaste basisspeler geworden en voetbalt nog op een jeugdcontractje. Na de verkoop van Gabriel Gudmundsson afgelopen zomer, de Zweed bracht ook 6 miljoen euro op, was de Zweed Yahya Kalley de beoogde nieuwe linksback, maar die aankoop is afgetroefd door eigen jeugdproduct Meijer, die in de academie eigenlijk nooit als groot talent werd beschouwd. De afgelopen maanden liepen de scouts echter de deur plat bij FC Groningen voor de fysiek sterke verdediger, in wie veel clubs een moderne back zien, die veel mogelijkheden heeft. Brugge was bereid ver te gaan voor de jongeling, zodat FC Groningen de miljoenen weer ziet binnenstromen.

Grootste transfer

Meijer is naar verwachting niet de enige grote uitgaande transfer deze window. Ook Jørgen Strand Larsen, Laros Duarte en Neraysho Kasanwirjo worden volop gevolgd door geïnteresseerde clubs. Strand Larsen, twee jaar geleden voor ruim 1 miljoen euro aangetrokken, is bezig aan een goed seizoen met 15 goals in 30 wedstrijden en hoopt deze zomer een stap omhoog te kunnen maken. Onder meer vanuit Frankrijk wordt de krachtmens uit Scandinavië, die dit seizoen al meerdere knappe goals maakte, intensief gevolgd.

Bjorn Meijer in duel met Leeroy Owusu van Willem II. Ⓒ ANP/HH

Datzelfde geldt voor Duarte, die in verband wordt gebracht met clubs als VfB Stuttgart en Stade Rennais. De middenvelder, die onlangs tegen Ajax schitterende staaltjes voetbal liet zien, is pas aan zijn eerste seizoen bij FC Groningen bezig. De Rotterdammer met Kaapverdiaanse roots werd afgelopen zomer voor zo’n 700.000 euro overgenomen van Sparta Rotterdam.

Ook de jeugdige verdediger Kasanwirjo, afgelopen zomer overgenomen van Jong Ajax, wordt door veel clubs gevolgd na een heel sterk debuutjaar bij FC Groningen.

Snel vertrek

Dat spelers als Meijer, Duarte en Kasanwirjo na zo weinig wedstrijden in de hoofdmacht alweer vertrekken of dreigen te vertrekken, roept dubbele gevoelens op bij FC Groningen. Vanuit economisch opzicht scoort de club geweldig. Zo werd afgelopen zomer ruim 10 miljoen euro binnengeharkt op de transfermarkt, maar zag trainer Danny Buijs wel vijf à zes basiskrachten vertrekken, waardoor hij na de knappe zevende plaats in het seizoen ervoor weer grotendeels opnieuw kon beginnen.

De trainer die de voorgaande drie seizoenen keurig in het linkerrijtje eindigde en ondanks alle wisselingen op koers ligt om dat nu weer te doen, gaf eerder dit seizoen aan, dat het hem frustreerde dat hij niet door kon bouwen door de vele mutaties elk jaar. Daarover discussieerde hij ook met technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die rond de jaarwisseling vanwege de verschillen van inzicht en het ontbreken van de echte klik besloot het aflopende contract van de succesvolle Buijs niet te verlengen en Frank Wormuth van Heracles naar Groningen te halen.

Fledderus

De andere kant van het verhaal is dat FC Groningen sinds het aantreden van Fledderus, die begin 2019 overkwam van Heracles, het indrukwekkende bedrag van 36 miljoen euro heeft binnengehaald op de transfermarkt. En als de interesse in Strand Larsen, Duarte en Kasanwirjo wordt doorgezet kan dat bedrag na de komende transfertermijn gestegen zijn tot boven de 45 miljoen euro. Dat is een enorme smak geld voor een subtopper in de Eredivisie en een zeer welkom bedrag om de club financieel gezond te houden. Zo kon FC Groningen eind vorig jaar het investeringsfonds, waaruit eerdere spelersaankopen waren gefinancierd, in één keer aflossen door 6 miljoen euro neer te tellen. De club kan tegenwoordig ook transfersommen neertellen voor interessante spelers als de Zweedse groeibriljant Paulos Abraham (2 miljoen euro) en de eerder genoemde Strand Larsen (ruim 1 miljoen euro) en Duarte (bijna 700.000 euro). Op die manier blijft het vliegwiel van het transfersucces draaien, waarbij het voor FC Groningen wel een uitdaging is om de financiële klappers ook hand in hand te laten gaan met sportief aansprekende successen.

Club Brugge heeft traditioneel veel Nederlandse spelers onder contract staan. Momenteel zijn dat er drie: Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost. Maar de kans is aanwezig dat ze alle drie komende zomer een stap gaan maken. Het contract van Dost loopt af en de spits, die alleen als pinchhitter minuten maakt, zal een nieuwe club zoeken. Vormer is ook onder Schreuder veel terug te vinden op de reservebank en is zeer twijfelachtig of hij in deze rol verder wil bij Brugge. En Lang heeft zijn zinnen gezet op een stap omhoog deze zomer, maar zelfs als dat allemaal zijn beslag krijgt, dan blijft de Belgische topclub met Meijer een Nederlands tintje houden.