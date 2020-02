Dick Advocaat wil dat KNVB zaterdag al beslist of stormduel met AZ doorgaat

„Ik heb daar ook een aantal keren gewerkt. Als het daar waait, dan waait het aardig. Ook met windkracht 7. Het is nu bovendien een stadion zonder dak, dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Ze moeten goed kijken wat er de komende dagen gebeurt en wat de verwachtingen zijn. Voetbal speel je voor het publiek. De geleerden zullen wel weten wat er gedaan moet worden. Wij gaan er nu vanuit dat er gespeeld wordt”, zei Advocaat vrijdag.

Of Feyenoord de strijdwijze gaat aanpassen aan het weer, liet Advocaat in het midden. „Nee, ik ga daar nu nog niet op vooruitlopen. Dat kun je pas zien als je daar bent, dan weet je wat de situatie is.” En, grappend: „We moeten de ballen heel lang spelen, zodat ze snel bij de keeper zijn.”

Zaterdag al beslissen

Als het aan de trainer van Feyenoord ligt, wordt zaterdag al een besluit genomen over het wel of niet doorgaan van het duel. „Het is heel belangrijk dat Feyenoord en AZ en de KNVB beseffen dat dit een hele belangrijke wedstrijd is. En dat het publiek daar ook van wil genieten. Als dat niet kan met alleen maar wind, dan heeft het weinig zin te spelen. Nu weten we dat dit weer eraan komt, dus dan kun je morgen eigenlijk al wel een beslissing maken.” De KNVB zegt niet zaterdag maar zondag te kijken naar de situatie. Advocaat: „Dat is de KNVB. Die is soms iets later.”

Of Feyenoord de strijdwijze gaat aanpassen aan het weer, liet Advocaat in het midden. „Nee, ik ga daar nu nog niet op vooruit lopen. Dat kun je pas zien als je daar bent, dan weet je wat de situatie is.” En, grappend: „We moeten de ballen heel lang spelen, zodat ze snel bij de keeper zijn.”

Kökcü terug

Orkun Kökcü keert terug in de selectie van Feyenoord. De middenvelder miste zaterdag de thuiswedstrijd tegen FC Emmen wegens een lichte blessure, maar daarvan is hij hersteld.

Dat betekent dat Advocaat tegen AZ op het middenveld een luxeprobleem heeft. De van Besiktas gehuurde Oguzhan Özyakup debuteerde tegen Emmen met een doelpunt. Verder heeft Advocaat in die linie de beschikking over Leroy Fer en Jens Toornstra. Fer is zeker van zijn plek. Kökcü, Özyakup of Toornstra valt buiten het team.

„Voor mezelf heb ik die keuze al wel gemaakt. Ik heb van een grote trainer geleerd dat je eigenlijk pas twee uur van tevoren moet zeggen wat de opstelling is. Er kan nog van alles gebeuren”, aldus Advocaat.