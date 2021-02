Raymond van Barneveld emotioneel na behalen Tour-kaart PDC

„Mission accomplished! Ik heb er voor moeten knokken wat een hoog niveau, ongekend! Dank allemaal voor jullie steun, ongelooflijk veel berichten dank jullie wel...”, zo schrijft Barney op Instagram.

Hij vervolgt: „Ik was ontroerd en emotioneel vandaag, ik had zo graag een dag gewonnen maar moest mezelf later realiseren dat 3e in deze strijd gewoon top is, dus ik ben blij en nogmaals dank voor de support!”

Dartspensioen

Van Barneveld kondigde in 2019 zijn afscheid aan. Hij worstelde met zichzelf en met zijn privésituatie. Barney hoopte op een groots afscheid op het WK in Londen, maar het werd een teleurstelling.

Begin 2020 sloot hij zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live, in het bijzijn van oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ruim een half jaar later kondigde Van Barneveld aan terug te komen uit zijn dartspensioen.

Felicitatie Taylor

Dartsicoon Phil Taylor, inmiddels gestopt op het hoogste niveau, was een van de eerste mensen die ’Barney’ met de succesvolle afloop in Duitsland gelukwensten. „Felicitaties aan mijn vroegere sparringpartner”, liet ’The Power’ op Twitter weten. „Je hebt lef getoond om jezelf op de Q School te laten zien. Goed gedaan vriend en veel geluk bij je rentree op de PDC Tour. Briljant.”

Ook Niels Zonneveld verzekerde zich woensdag van een tourkaart van dartsbond PDC. Maandag veroverde Geert Nentjes al een startbewijs.