Van Bommel verliest met Antwerp bij Union, Janssen ongelukkig

Aanvaller Vincent Janssen had een ongelukkige rol. De Oranje-international kreeg een kwartier voor tijd de bal tegen de hand, wat de scheidsrechter bestrafte met een penalty. Teddy Teuma benutte die voor Union. Het betekende de beslissing, nadat Teuma zo’n 10 minuten voor rust Dante Vanzeir al in staat had gesteld de score te openen. Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp hadden een basisplaats bij Antwerp, net als Janssen.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Union is bezig aan een sterke reeks. De verrassende nummer 2 van afgelopen seizoen verloor begin september voor het laatst in de competitie. Antwerp is juist minder goed in vorm, maar beëindigde vorig weekend wel een serie van vijf competitieduels zonder zege.

Club Brugge wint bij afscheid Vormer ook niet van Anderlecht

Club Brugge heeft ook niet gewonnen van Anderlecht. De Engelsman Scott Parker kwam in zijn tweede competitiewedstrijd als trainer van de regerend landskampioen niet verder dan 1-1 tegen de nummer 11 van België. Brugge wacht nu al vijf competitieduels op een overwinning en heeft maar liefst 17 punten achterstand op koploper Racing Genk.

Brugge nam voor de aftrap afscheid van voormalig aanvoerder Ruud Vormer. De Nederlander, die 356 wedstrijden speelde in het shirt van Brugge, vertrok begin deze maand naar Zulte Waregem. In de 25e minuut volgde nog een eerbetoon toen het thuispubliek applaudisseerde voor de middenvelder die met rugnummer 25 speelde.

Noa Lang was in het eerste deel van de wedstrijd de gevaarlijkste man aan de kant van de thuisploeg. De international van Oranje creëerde verschillende kansen en dacht vlak voor rust te hebben gescoord, maar de videoscheidsrechter keurde de treffer af vanwege buitenspel.

In de 68e minuut zette Casper Nielsen Brugge alsnog op voorsprong. De Deen tikte simpel raak na een lage voorzet. Door een eigen doelpunt van verdediger Brandon Mechele kwam Anderlecht ruim 10 minuten voor tijd langszij. Verdediger Bjorn Meijer werd, net als Lang, vlak voor tijd gewisseld bij Brugge.