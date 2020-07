Formule 1 kondigt drie nieuwe races aan

De leiding van de Formule 1 heeft bevestigd dat er drie nieuwe wedstrijden zijn gepland in oktober en november. Op 11 oktober wacht een race op de Nürburgring (Duitsland), op 25 oktober in Portimão en op 1 november op Imola.

Het zijn drie circuits die niet op de oorspronkelijke kalender stonden, maar het coronavirus zorgt voor een geheel veranderde lijst. Inmiddels is ook definitief dat er niet zal worden geracet in Brazilië, Amerika, Mexico en Canada. Mogelijk wordt er nog uitgeweken naar Azië, voordat het seizoen eind dit jaar zal worden beëindigd in Bahrein en Abu Dhabi. Op die manier komt de Formule 1 aan het minimale aantal van vijftien races, dat nodig is om aan de voorwaarden van het lucratieve televisiecontract te voldoen.

Portimão, dat ligt in de Portugese Algarve, maakt zijn debuut op de Formule 1-kalender. Zoals dat ook geldt voor de al eerder aangekondigde Grand Prix in Mugello (13 september). De Nürburgring keert voor het eerst sinds 2013 terug. Op Imola, de plek waar Ayrton Senna en Roland Ratzenberger in 1994 verongelukten, werd in 2006 voor het laatst een Formule 1-race verreden.