Mark Parsons zelfkritisch na afstraffing: ‘Het lag aan mij’

,,Ik voel me verantwoordelijk”, verklaarde Parsons langs de lijn van het Elland Road-stadion in Leeds. ,,Na zestig minuten kantelde de wedstrijd. We wisten dat het vandaag een fysiek gevecht zou worden, ook omdat Engeland twee weken eerder aan de voorbereiding begon. Ik had slimmer moeten zijn en mijn spelers beter moeten beschermen door het veld compacter te maken.”

De moegestreden Leeuwinnen, die in de eerste twintig minuten nog indruk maakten met hun hoge druk, kregen in de laatste twintig minuten maar liefst drie treffers om hun oren. Het leidde na het laatste fluitsignaal tot schuldbewuste geluiden bij de spelers. Iets waar Parsons naar eigen zeggen ‘upset’ over was. ,,Dat kan ik niet accepteren, want ík heb ze in deze situatie gebracht. Het lag aan mij.”

Desondanks blijft Parsons optimistisch vooruitkijken richting het EK. ,,Als je kijkt naar ons spel in het eerste uur zijn er ook positieve punten, al was de opbouw niet goed genoeg en stonden we qua organisatie soms wat naïef. Het was een lastig avond, maar we hebben veel geleerd. De spelers zullen hier sterker van worden.”

Parsons verklaarde eerder dat dat hij Nederland op het EK tot een van de kanshebbers rekent, maar dat zijn ploeg in Engeland zeker niet het beste team zal zijn. ,,Dat is gezien de transitiefase waarin we zitten, sowieso een lastig verhaal geworden. Het draait er in eerste instantie om dat we goed genoeg moeten zijn om ons openingsduel tegen Zweden te winnen. De wedstrijden van volgende week tegen Wit-Rusland en Finland worden daarin heel belangrijk.”