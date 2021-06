Oranje traint met Quincy Promes en Matthijs de Ligt

De aanvaller is nog steeds verdachte in een steekpartij, waarbij zijn neef gewond is geraakt. De steekpartij zou vorig jaar eind juli in een loods in Abcoude hebben plaatsgevonden. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de neef van Promes, wil dat het Openbaar Ministerie nog voor het EK beslist of de international moet worden vervolgd, zoals De Telegraaf vandaag meldde. Hij dreigt een zogeheten ’artikel 12-procedure’ aan te spannen om duidelijkheid te krijgen.

Bekijk ook: Neef Oranjespeler Quincy Promes vertelt eenmalig zijn verhaal

Matthijs de Ligt (rechts) en Teun Koopmeiners komen aan op de fiets voorafgaand aan een trainingssessie. Ⓒ ANP

De Ligt

Ook Matthijs de Ligt traint mee. De verdediger deed een groot deel van de groepstraining van het Nederland elftal mee. Hij sloeg alleen het afsluitende partijspel nog over.

De Ligt sprintte volop mee en leek geen last meer te hebben van de lies die hij zaterdag verrekte. Hij bereidt zich voor op de eerste wedstrijd van Oranje van zondag op het EK tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.

Het heeft er alles van weg dat de medische staf van Oranje op koers ligt om de verdediger van Juventus klaar te stomen voor de ontmoeting met Oekraïne. Dat zou een meevaller zijn voor bondscoach Frank de Boer, die er veel aan gelegen is dat hij niet en Virgil van Dijk en De Ligt moet missen. Van Dijk ontbreekt op het EK omdat hij niet op tijd is hersteld van een zware knieblessure.

De medische staf van Oranje probeert De Ligt klaar te stomen voor de eerste wedstrijd van komende zondag op het EK tegen Oekraïne. Bondscoach Frank de Boer kan de verdediger van Juventus goed gebruiken. Hij moet ook al zijn aanvoerder Virgil van Dijk missen. De verdediger van Liverpool ontbreekt op het EK omdat hij niet op tijd is hersteld van een zware knieblessure.

Chef voetbal Valentijn Driessen vindt de positiviteit van bondscoach Frank de Boer een toneelstukje. Dat zegt hij in de EK-podcast ‘Kick-off Oranje’:

Quincy Promes is nog altijd verdachte in de zaak rondom het steekincident dat plaatsvond tijdens een verjaardag in een loods in Abcoude. Misdaadverslaggever John van den Heuvel sprak het slachtoffer van de beruchte steekpartij, de neef van de oud-Ajacied.