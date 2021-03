Trotse Luis Suárez: ’Als Ajax-aanvoerder een goal maken was ongelofelijk’

El Pistolero maakte zijn eerste officiële goal in het shirt van Nacional. Op zijn negentiende vertrok Suárez naar Nederland waar hij aan de slag ging bij FC Groningen. Bij de Noorderlingen en vervolgens bij Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético en de Uruguayaanse ploeg reeg hij doelpunten aaneen. Ook bij zijn huidige club is hij topscorer en zondagavond bereikte hij daar dus de magische grens van 500 carrière-goals.

In een op ESPN uitgezonden filmpje blikt Suárez met zijn kledingsponsor terug op zijn duizelingwekkende hoeveelheid goals en kijkt hij terug op zijn periode bij Ajax.

„Ik droomde ervan om naar Europa te gaan en daar te scoren”, zegt de inmiddels 34-jarige Suárez. „Als aanvoerder van Ajax een goal maken, dat was ongelooflijk. Later scoorde ik bij mijn debuut voor Liverpool, ook dat was een droom die werkelijkheid werd. Mijn goal in de Champions League-finale met Barcelona was ongelooflijk, net als de winnende goal in El Clásico.”

„Ik heb veel verschillende periodes gehad waarvan ik heb genoten”, vervolgt Suárez. „Maar mijn periode bij Ajax, een jaar waarin ik zo’n vijftig goals maakte, was echt geweldig voor mijn ontwikkeling en mijn ambitie om de top te bereiken. En mijn laatste seizoen bij Liverpool was speciaal want alles lukte, ik voelde me goed en de mensen motiveerden me. We konden de Premier League winnen in een tijd dat niemand daar wilde spelen. Dat zou geweldig zijn geweest. We waren er dicht bij, maar helaas. Vervolgens een droomjaar bij Barcelona, waar we drie prijzen pakten. En in het jaar daarop werd ik topscorer, terwijl altijd alles om Lionel Messi en Cristiano Ronaldo draaide. Het was allemaal onvergetelijk.”

„Mijn doel is genieten en scoren, wat een spits graag doet, maar tegelijkertijd ook als team presteren, want daar gaat het om”, besluit de spits. Suárez staat met Atlético bovenaan in La Liga, al voelt hij de hete adem van Barcelona. De ploeg van Ronald Koeman heeft nog maar vier punten minder en verkeert bovendien in bloedvorm.