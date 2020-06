Sneijder over tijd bij Real Madrid: ’Vodka werd mijn grootste vriend’

„Ik was jong en genoot van het succes en de aandacht”, aldus Sneijder over zijn beginperiode bij Real Madrid, dat hem in 2007 naar Spanje haalde.

„Daar moet het fout zijn gegaan - later. Geen drugs, maar wel drank en rock-’n-roll. Daar raakte ik aan gewend, als een van de sterren van De Koninklijke. Je wordt aanbeden als Real-speler. Alles wat je uitvreet wordt met de mantel der liefde bedekt. Ook als ik lam over straat rolde en duizenden euro’s uitgaf, of rondjes gaf aan de hele zaak. Ik kan niet zeggen dat ik voldoende weerstand bood.”

Wesley Sneijder (gehurkt, midden) voetbalde bij Real samen met onder anderen Ruud van Nistelrooy (staand, tweede van links) en Arjen Robben (gehurkt, tweede van rechts). Ⓒ Hollandse Hoogte

Niet voor niets strandde zijn huwelijk met zijn eerste vrouw. „Ik bleef alleen achter en zag die kleine, Jessey, veel minder. Klote. En ik kan slecht alleen zijn. Waarom zou je trouwens alleen zijn als je genoeg vrienden hebt om vrije tijd mee door te brengen? Ik had alleen niet in de gaten dat de fles wodka mijn grootste vriend werd.”

Wesley Sneijder (links), Arjen Robben (rechts) en Rafael van der Vaart (voorgrond) tijdens een training van Real Madrid in 2009. Ⓒ Hollandse Hoogte

Arjen Robben en Ruud van Nistelrooy speelden destijds ook bij Real Madrid en vertelden Sneijder meermaals dat hij zijn levensstijl moest veranderen. „Dat ik het zo niet lang zou volhouden. Ik speelde best goed, maar ze zeiden dat ik nog beter kon. Fysiek merkte ik het, geloof ik, niet eens. Ik ben een ijzersterk mannetje, hè? Ik stond de volgende morgen gewoon weer goed op. Tja, zo ben ik.”

Toch ging het bergafwaarts. Zijn tweede (en laatste) seizoen in Spaanse dienst was naar eigen zeggen ’dramatisch’. „Ik speelde nog wel veel, maar minder goed en scherp, minder geconcentreerd. Mijn houding was Real Madrid-onwaardig. Ik loog mezelf voor dat het goed ging en hield me staande door mijn voetbalintelligentie. Fysiek zakte ik weg. Ik liep minder, verbloemde veel met mijn techniek en mijn traptechniek. Ik dacht ook dat niemand het door had.”