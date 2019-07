De dodelijke lokroep van de roem

Honger naar sportieve roem drijft één op de vijf clubs in de hogere regionen van het amateurvoetbal tot armoede of naar de ondergang. Wie wil blijven meedoen in het spel om de knikkers moet fors dokken voor spelers, met alle risico’s van dien. Dat schreeuwt om ellende. Uitzondering op die regel: regerend Nummer Eén AFC. Reportage over geldnood en hoe het ook anders kan.