Ter Mors in actie op EK shorttrack

Ter Mors zal op de Duitse piste alleen op de relay meedoen, met Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Rianne de Vries. Op de individuele afstanden zullen Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven in actie komen. Al deze vijf shorttracksters zijn bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea eveneens van de partij.

Bij de mannen zijn Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser voor de relay geselecteerd. Knegt, Breeuwsma en De Laat komen ook individueel in actie. Dit EK-vijftal zal eveneens bij Pyeongchang 2018 op medaillejacht gaan.

Voor de Winterspelen zijn drie individuele startplaatsen nog niet ingevuld: de 500 meter en 1000 meter bij de mannen en de 1000 meter bij de vrouwen. De schaatsbond KNSB maakt woensdag de namen bekend van de rijders die deze laatste tickets krijgen.